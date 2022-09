Cu cât se vinde pe OLX o balerină bibelou, în 2022. Descrierea produsului face toți banii Va mai amintiți bibeloul balerina? Era un produs nelipsit din casele romanilor, in anii 90, alaturi de statuetele pescarilor chinezi sau de celebrul pește așezat pe mileu pe televizor. Un roman s-a decis sa renunțe la acest bibelou și incearca sa il vanda pe o platforma de anunțuri. Prețul nu este unul mic, caci barbatul cere nici mai mult, nici mai puțin de 300 de lei. Persoana care a scos la vanzare bibeloul a gasit o metoda originala de a descrie produsul. „Vand balerina bibelou, in perfecta stare de funcționare. E bune dispusa și danseaza non-stop”, scrie vanzatorul. Articolul Cu cat se vinde… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

