- Omul de afaceri Gruia Stoica a preluat compania de lucrari energetice Electromontaj Carpați prin intermediul Grampet Logistics SRL, parte a grupului Grampet deținut de milionar. Grampet Logistics SRL, companie fondata de Gruia Stoica, a cumparat de pe BVB un pachet de 70,06% din acțiunile Electromontaj,…

- Compania olandeza Philips a fost implicata, in perioada interbelica, intr-un incident mai puțin obișnuit, intamplat in Romania. Un afiș prin care se dorea promovarea unui aparat de radio a fost considerat de autoritați ca fiind „iredentist”

- ”Un sentiment de urgenta domina industria energetica. Directionate catre surse regenerabile, companiile cauta alternative paralele pentru a-si consolida viitorul. Fie ca vorbim despre centrale termoelectrice pe baza de gaz natural, de pompe de caldura, de valorificarea potentialului geotermal, de panouri…

- CloudCart, platforma pentru crearea de magazine online, țintește atragerea a 10 milioane de euro, intr-o noua runda de finanțare Serie A, pana in trimestrul al patrulea al anului 2024, potrivit unui comunicat de presa. Compania estimeaza o cifra de afaceri ce depașește 25 de milioane de euro in urmatorii…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- Micile magazine din Romania susțin ca nu sunt pregatite sa colecteze ambalajele reciclabile de bauturi din data de 30 noiembrie, iar RetuRO, compania care se ocupa de sistemul returnare-garanție, cerea in luna septembrie amanarea intrarii in vigoare a legii. In schimb, marile lanțuri de retail spun…

- Black Friday ia startul in 2023 pe 10 noiembrie, iar noi vom fi aici de-a lungul acestei zile pentru a va aduce cele mai bune oferte pe care le gasim la retailerii din Romania care participa la aceasta campanie. Campania pentru care se pregatesc magazinele și pe care o așteapta cu nerabdare clienții…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din Romania a anunțat utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi ca in noaptea de joi spre vineri (10.11.2023), in intervalul orar 00:00 – 02:00, ca urmare a inlocuirii unor echipamente de comunicații din centrul de date,…