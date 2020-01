Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina dupa eliminarea supraaccizei - O companie NU a scazut preturile Eliminarea supraaccizei la carburanti la 1 ianuarie a determinat o scadere a pretului benzinei si motorinei la pompa. Ieftinirea putea fi mai mare, dar accizele au fost recalculate pentru a fi in concordanta cu noutatile legislative si sa fie in conformitate cu cele practicate in UE.



Finantele au decis, marti, 31 decembrie, la ora 19, ca ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuata de Parlament este prea mare, dar si ca nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, si au majorat accizele cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

