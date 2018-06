Cu care personaj din Sex and the City se identifica vedetele

Cu care personaj din Sex and the City se identifica vedetele La fel ca multe seriale TV, personajele principale ale Sex and the City erau opuse care s-au atras. Independenta lui Carrie nu s-a potrivit deloc cu natura sarcastica si responsabila a Mirandei. Iar stilul conservator al lui Charlotte a fost, de multe ori, in contradictie cu increderea de sine debordanta a Samanthei. Diversitatea caracteristicilor personajelor, a facut ca foarte multa lume sa se regaseasca in ele. Iata cu care dintre cele patru personaje se identifica vedetele feminine, chestionate de jurnalistii de la ELLE. Angela Sarafyan…