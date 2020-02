UniCredit SpA a confirmat ca intentioneaza sa reduca in total 6.000 de locuri de munca in Italia in urmatorii patru ani, in conditiile in care cea mai mare banca a tarii a inceput luni procesul de negociere cu sindicatele in privinta concedierilor si a inchiderii agentiilor, transmite Reuters.

In decembrie, UniCredit a anuntat ca va elimina 8.000 de locuri de munca, in principal in Italia, Germania si Austria, si in paralel va inchide 500 de agentii, conform unui nou plan destinat reducerii costurilor cu un miliard de euro in Europa Occidentala pana in 2023. Aceasta restructurare va conduce…