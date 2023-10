CTP: Situația din Gaza-Israel-Egipt este pe „muchia abisului” Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa de Facebook situația din Orientul Mijlociu. Iata opinia sa: Situația din Gaza-Israel-Egipt este pe „muchia abisului”, potrivit ONU. Tensiunea din zona, intre Israel, uneltele Iranului și Iran e uriașa. Numarul morților și raniților – deja cel mai mare din istoria mondiala a actelor teroriste. Și va crește. Dar, tocmai tragismul ingrozitor al acestei crize poate sa duca la o rezolvare a conflictului nesfarșit din Orientul Apropiat. Esențial este faptul ca Israelul reușește sa-și controleze furia razbunatoare, altfel fireasca. Șansele de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Israel – Hamas. Israelul ameninta ca se pregateste de ofensiva pe toate fronturile. Ultimatumul dat Fasiei Gaza a expirat, insa nu toti palestinienii au reusit sa plece. Atacurile au continuat din ambele parti, dar armata israeliana a lansat rachete si catre Siria si Liban. Intre timp, alti doi…

- Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a relațiilor cu Israel, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland o regandire rapida a prioritatilor sale de politica externa, pe fondul escaladarii razboiului dintre…

- Rasturnare de situație: Arabia Saudita abandoneaza acordul cu Israel și trece la masa Iranului (surse)Arabia Saudita amana perspectiva sprijinita de Statele Unite de normalizare a legaturilor cu Israelul, au declarat doua surse familiarizate cu modul de abordare al Riadului, citate de Reuters, semnaland…

- „O femeie israeliana colonista și cei doi copii ai sai au fost eliberați dupa ce au fost reținuți in timpul unor confruntari intre mișcare și armata israeliana”, a declarat aripa armata a Hamas, fara a preciza data eliberarii lor. O inregistrare video difuzata la scurt timp dupa aceea de Al-Aqsa TV,…

- Printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, si presedintele iranian, Ebrahim Raisi, au discutat telefonic despre razboiul dintre Israel si Hamas, a informat joi presa de stat saudita, primul apel de la o apropiere surpriza in martie intre Riad si Teheran, noteaza AFP. In mod tradițional, Arabia…

- Ambasadorul israelian in Statele Unite, Michael Herzog, sustine ca printre persoanele rapite in Israel de luptatorii palestinieni Hamas din Fasia Gaza se numara si americani, potrivit AFP. Intrebat duminica la CBS daca printre civilii si militarii rapiti in sudul Israelului de Hamas se afla si americani,…

- Cel puțin 22 de israelieni au fost uciși in urma atacurilor care au implicat cateva mii de rachete și luptatori palestieni care au ajuns pe teritoriul Israelului. Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca cel putin 545 de persoane au fost ranite in atacurile gruparii teroriste Hamas, relateaza agenția…

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…