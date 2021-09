Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a comentat in cursul serii de luni conferinta de presa sustinuta de copresedintele USR-PLUS Dan Barna. Jurnalistul a remarcat ca actuala criza politica este un „balci sterp si stupid”.

- Senatoarea Diana Șoșoaca s-a transformat in avocata urșilor și i-a certat pe localnicii din zona Transfagarașanului ca alunga salbaticiunile, in loc sa le hraneasca, informeaza site-ul știrileprotv.ro Senatoarea Diana Șoșoaca a postat pe pagina sa de Facebook o filmare pe Transfagarașan, acolo unde…

- Premierul Florin Cîtu, aflat în campanie interna pentru șefia PNL, a susținut ca actuala competitie din interiorul partidului nu va afecta în niciun fel guvernarea, precizarea venind în contextul în care mai multe voci au susținut ca remanierea ministrului de finanțe Alexandru…