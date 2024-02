Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru-Verginel Gireada (55 de ani) a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL Botoșani, fiind deranjat de modul in care Valeriu Iftime, patronul clubului FC Botoșani, a fost cooptat in partid. Deși nu a preluat oficial funcția de președinte al filialei din Botoșani, Iftime va avea ultimul…

- Cele mai recente date furnizate de catre Ministerul de Finanțe arata ca, in Romania numarul de bugetari este de 1.295.230. Numarul acestora este comparativ mai mic cu cel din anul 2008, insa mai mare ca cel din regimul comunist. Cel mai mare numar de bugetari este in administrația publica, fiind vorba…

- DE NEATINS… Șefii din Poliția Maramureș demiși de ministrul de Interne dupa ce Catalin Cherecheș a reușit sa fuga din țara folosind cartea de identitate a unei rude lucreaza in continuare in sistem, fiind mutați pe alte funcții. Unul dintre aceștia, comisarul șef Mihai Gherman, a ajuns adjunct la IPJ…

- Un tribunal din Albania a ordonat, sambata, ca fostul președinte și prim-ministru Sali Berisha sa fie plasat in arest la domiciliu in urma acuzațiilor de corupție legate de perioada in care a fost in funcție, informeaza Rador Radio Romania.Procurorii il acuza pe domnul Berisha, in varsta de 79 de…

- Grigore Filip, președinte, acționar și director general al Aerostar Bacau, face demersuri pentru a-și pune fiul in postul de director general, din care vrea sa se retraga dupa 22 de ani Potrivit jurnalistului Petru Done, din a doua parte a lunii februarie, compania Aerostar Bacau va avea un nou președinte…

- CRITICI… Infrangerea de pe teren propriu a echipei de handbal CSM Vaslui in fața nou-promovatei CSM Sighișoara a generat un val de critici la adresa clubului patronat de Primaria Vaslui. Cel mai aprig contestatar a fost Mircea Țuțuianu, directorul economic al Consiliului Județean Vaslui, care a afirmat…

- Fostul senator social-democrat de Buzau in legislatura 2012-2016 Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe și al Fondurilor Europene, a anuntat ca va candida la presedintia Romaniei in 2024. El a facut declarația in cadrul conferintei „Uniti pentru Natiune”, organizata si sustinuta de Blocul Suveranist…

- „Ca pe vremea lui Ceaușescu” este una dintre expresiile des folosite de romani in ultima perioada de timp, mai ales odata cu scaderea temperaturilor, creșterea costurilor la utilitați și lipsa de apa calda sau caldura in anumite sectoare. Mulți au uitat insa cum se traia in dictatura. Era un frig uluitor…