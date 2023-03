Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, in aceasta seara, prima finala europeana din istoria clubului. La cea de-a patra participare consecutiva in Cupa Challenge la volei feminin, CSM Lugoj a avut un parcurs de excepție, ajungand pana in finala competiției, unde va intalni formația italiana…

- Reale Mutua Fenera Chieri – CSM Lugoj este finala din acest an a Challenge Cup, volei feminin. Prima mansa se joaca miercuri de la ora 21 (ora Romaniei) la Torino, iar partida decisiva la Timisoara, pe 22 martie. Ambele echipe sunt pe locul 5 in campionatele tarii lor si vor sa isi treaca in cont ...…

- Meciul retur al finalei Cupei Challenge la volei feminin, dintre CSM Lugoj și formația italiana Reale Mutua Fenera Chieri, se va desfașura la Timișoara, in Sala “Constantin Jude”. Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj nu poate gazdui cel mai important meci din istoria clubului…

- Probabil cel mai important eveniment sportiv din Banat in aceasta perioada va fi pe 22 martie, cand voleibalistele de la CSM Lugoj vor lupta pentru un titlu continental, in sala „Constantin Jude”, contra formatiei italiene Reale Mutua Fenera Chieri. Nu a lipsit mult ca din cauza infrastructurii sportive…

- CSM Lugoj si-a depasit performantele din trecut si a mai adaugat ceva. Timisencele de la fileu au depasit formatia belgiana Asterix Avo Beveren si in returul din sala „Ioan Kunst Ghermanescu”, scor 3-2, in fata unui public timisean entuziasmat si vor juca, in premiera, in semifinalele CEV Challenge…

- CSM Lugoj si-a egalat in aceasta seara cea mai buna performanta din eurocupe. Voleibalistele de pe Timis vor juca iarasi in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup, a treia competitie continentala, dupa ce le-au invins fara probleme si in retur pe portughezele de la Kairos Ponta Delgada, scor 3-0,…

- CSM Lugoj a obtinut o victorie clara, scor 3-0 la seturi, in duelul din deplasare cu formatia portugheza Clube Kairos Ponta Delgada, care conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. A fost 25-17, 25-21 și 25-15 pentru gruparea banateana, pe seturi. Liza Ruban a fost cea…

- CSM Lugoj a inceput noua campanie din CEV Challenge Cup cu un esec la limita in Turcia. Banatencele au cedat ieri seara in cinci seturi, scor 2-3, pe terenul formatiei PTT Ankara. Timisencele au castigat primul set cu 25-15, apoi le-au cedat pe urmatoarele doua la -22, respectiv -11, dar a egalat situatia…