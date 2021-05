Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara, sesizata de judecatorul CSM Andreea Annamaria Chiș, a finalizat raportul privind „apararea independentei autoritatii judecatoresti in ansamblul sau fata de afirmatiile din spatiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului intitulat generic „10 AUGUST”. Potrivit raportului…

