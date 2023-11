Stiri pe aceeasi tema

- Vicecampioana CSM Oradea a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia poloneza Legia Varsovia, scor 90-79 (45-38), in al treilea meci din grupa J a FIBA Europe Cup.Principalii marcatori ai partidei au fost Vital 30 puncte, pentru gazde, respectiv Tarolis 23, pentru CSM Oradea. In cealalta…

- Vicecampioana CSM Oradea a invins miercuri, in deplasare, formatia finlandeza Kataja Basket, scor 87-73 (45-43), in al doilea meci din grupa J a FIBA Europe Cup.Principalii marcatori ai partidei au fost Sibande 36 puncte, pentru gazde, respectiv Tarolis 18, Freeman 14, Pearson 14, pentru CSM Oradea,…

- Baschetbalistii de la CSM Constanta au sustinut, astazi, 21 octombrie 2023, cel de al cincilea meci din acest sezon in Liga Nationala Getica rsquo;95.Dupa ce au cedat la Ramnicu Valcea, in etapa precedenta, baietii antrenati de Dan Fleseriu au avut un duel dificil pe teren propriu contra vicecampionilor…

- Iuliu Baratky, Alexandru Boc și Zeno Bundea sunt bihorenii care au evoluat cu succes pentru echipa giuleșteana. Rapid va juca vineri seara la Oradea cu UTA, in ultimii 20 de ani avand doar doua apariții pe Stadionul Iuliu Bodola.

- Jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Irina Bara, Alexia Todoni si Monica Niculescu au fost convocate de capitanul Horia Tecau la echipa nationala a Romaniei pentru meciul cu Serbia, din play-off-ul competitiei Billie Jean King Cup, care va avea loc, pe 10 si 11 noiembrie, la Kraljevo,…

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…

- Poloiștii de la CSM Oradea au suferit al doilea eșec in turneul de la Rijeka, din Grupa B a turului preliminar din cadrul LEN EuroCup, in fața echipei gazda, Primorje Rijeka. Meciul s-a incheiat cu scorul de 11-8 (4-2, 4-1, 1-2, 2-3) in favoarea echipei croate.

- Vicecampioana CSM Oradea si formatia Dinamo Bucuresti au inregistrat, sambata, noi esecuri in grupele preliminare ale EuroCup la polo masculin. In grupa D, la Rijeka, CSM Oradea a cedat in fata formatiei gazda, Primorje, scor 11-8, dupa ce in prima partida a pierdut si cu VK Solaris, scor…