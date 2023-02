CSM a decis!: Andrei Bodean ramane seful DNA Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Ravan Vladimir Davidencu, din cadrul Sectiei Civile a Judecatoriei Constanta, va fi suspendat din functie pentru o perioada de sase luni, a decis Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Sectia a admis in parte actiunea disciplinara formulata…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat astazi, cu unanimitate, cererea privind eliberarea din functie, ca urmare a pensionarii, a magistratului Marius Trandaf, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia Acum, solicitarea va fi inaintata Presedintelui Romaniei,…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis in sedinta de ieri, 7 februarie 2023, desemnarea unor noi vicepresedinti pentru doua instante din Dobrogea, ambele arondate Curtii de Apel Constanta. Astfel, este vorba despre magistratul Laura Sarac Aldea, numita vicepresedinte…

- Decizia privind delegarea vicelui pe functia de presedinte a fost luata cu unanimitate de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale magistratului.Magistratul Mihaela Cristina Gradinariu, vicepresedinte…

- Sectia pentru Procurori va lua in discutie propunerea privind delegarea magistratului in functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia.Procurorii din Mangalia ar urma sa fie condusi de magistratul Augustina Liliana Vengherschi, totul avand sa se decida in cadrul sedintei de…

- Magistratul Catalin Marian Matei a fost propus presedinte nou in Tribunalul Tulcea, instanta arondata Curtii de Apel Constanta.Propunerea va fi analizata de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va vota ulterior delegarea sa in functia de presedinte al Sectiei Penale…

- DIICOT Constanta este unul dintre cele mai puternice si apreciate servicii teritoriale din tara, facandu se remarcat la nivel international gratie anchetelor instrumentate de procurorii serviciului.Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis cine va fi seful DIICOT Constanta,…