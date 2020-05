Liderul grupului senatorilor UDMR, Cseke Attilla, spus, marti, în plen, ca maghiarii au ajuns sa le fie batjocorita limba, referindu-se la declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind proiectul de lege referitor la autonomia Tinutului Secuiesc.

"Am ajuns ca limba noastra, limba maghiara, sa fie batjocorita. Asa cum pentru români, limba româna este cea mai frumoasa limba si este absolut logic acest lucru, asa si pentru maghiari limba maghiara este cea mai frumoasa. Nu credem ca trebuie permis un asemenea derapaj. UDMR din 1999, asa cum am mai spus, are în programul…