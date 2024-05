Stiri pe aceeasi tema

- S-au luptat pentru suprematia judetului in urma cu aproape zece ani. Acum se infrunta din nou pentru „finala” care poate duce in Liga 2. Vorbim de duelul dintre Politehnica, locul 2 in C8 si campioana din C7, CSC Ghiroda si Giarmata Vii. „Acum incepe spectacolul și emoția. Suntem la baraj! Miercuri,…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala „Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- ACSO Filiași o va intalni sambata, de la ora 18.00, pe teren propriu, pe CSM Deva, in ultima etapa din play-off-ul Ligii 3 – seria 7. Cu prezența la barajul de promovare asigurata, doljenii abordeaza acest joc mult mai relaxați. Mijlocașul Alex Armașelu a admis ca echipa sa nu vrea sa-și dezamageasca…

- Liga a 3-a a ajuns la penultima etapa, una care a mai rezolvat din necunoscutele campionatului. In Seriile 7 si 8, unde sunt si echipele din Timis, se stiu deja meciurile de baraj. In C7, Ghiroda s-a incoronat campioana a seriei, dupa o noua evolutie solida pe teren propriu. A fost un 4-3 mai usor ...…

- SSU Politehnica Timișoara și CS Phoenix Buziaș au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 3 a play-off-ului Seriei 8 din al treilea eșalon. Galeria gazdelor a afișat o scenografie inedita. Poli Timișoara a luat-o de la capat, din Liga 3. Formația pregatita de Paul Codrea ocupa locul secund in play-off,…

- Ghiroda a invins si in ultima etapa a sezonului regular, iar Buziasul a prins in extremis play-off-ul, la capatul unei etape interesante. Asadar, in C7, CSC Ghiroda si Giarmata Vii si-a continua seria evolutiilor bune si s-a impus la Lupac cu 2-0. Golurile au venit de la experimentatii Trandu si Jichici,…

- CS Minaur Baia Mare a invins sambata, 23 martie, pe teren propriu, formația austriaca Bregenz Handball, scor 37-31, in manșa tur a sferturilor de finala EHF European Cup. Cu Vujovic și Botea in forma buna, Minaur a condus pe intreaga durata a partidei, insa oaspeții s-au ținut aproape pe tabela pana…

- Postare Facebook Prosport Focșani: „DARIUS BANCILA S-A ANTRENAT CU ECHIPA DE SERIE A, HELLAS VERONA! FOCSANEANUL A FACUT UN PAS URIAS SPRE MAREA PERFORMANTA FIIND UNUL DINTRE CEI MAI APRECIATI JUCATORI DIN ACADEMIA GRUPARII DE SERIE A, HELLAS VERONA. DARIUS BANCILA A MARCAT ASTAZI, 3 MARTIE 2024, UN…