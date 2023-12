CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate. A facut apoi […] Articolul CSC Dumbravita a facut primul transfer al iernii si a confirmat doua desparitiri a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .