- Potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial pe data de 5 septembrie elevii si prescolarii revin la cursuri. Anul scolar 2022 2023 are o durata de 36 de saptamani si vacante mai dese. Incepand cu anul scolar 2022 2023, tezele nu mai sunt obligatorii Mai sunt doua saptamani pana cand elevii si copiii…

- Daniel Oprița (41 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a fost nemulțumit de atitudinea pe care elevii lui au avut-o in deplasarea de la Slatina, caștigata cu scorul de 2-1. CSA Steaua s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Slatina, in runda secunda din Liga 2, dar Daniel Oprița a avut multe motive…

- Echipa de fotbal Unirea Dej s-a impus cu 2-1 la Dumbravița și are maxim de puncte dupa doua etape din Liga 2. Partida dintre CSC Dumbravița și FC Unirea Dej a avut loc azi, cu incepere de la ora 11, pe stadionul ”Ștefan Dobay”. Elevii antrenați de Dragoș Militaru au deschis scorul in minutul 13. Angelo…

- Cinci echipe din Liga 2, printre care si CSC Dumbravita, nu vor avea dreptul sa promoveze in primul esalon, dar vor putea participa la play-off. Motivul este ca aceste cluburi sunt de drept public, Dumbravita apartinand de Consiliul Local. Printre cele cinci echipe se numara si CSA Steaua, club sustinut…

- Tsevetelin Chunchukov, 27 de ani, noul atacant al CSA Steaua, viseaza sa promoveze și sa devina golgeterul ligii secunde. CSA Steaua a fost extrem de activa in mercato, in aceasta vara, sub comanda lui Daniel Oprița au sosit 9 jucatori care sa duca formația din Ghencea spre podiumul ligii secunde. Roș-albaștrii…

- Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, susține ca „militarii” s-au ințeles cu un atacant din Liga 1. CSA Steaua s-a reunit azi și urmeaza sa efectueze doua stagii de pregatire, unul in Ghencea (27 iunie - 08 iulie) și celalalt la Bansko (Bulgaria), intre 11 și 22 iulie. ...

- Astazi incepe admiterea elevilor in clasa a V-a. Elevii care nu vor sa continue in școala in care au invațat in clasele I-IV se inscriu la admitere in colegiile și școlile pentru care opteaza.