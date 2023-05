Crunt! Persoane cu handicap psihic, racolate și exploatate prin muncă. Amănunte șocante din anchetă – FOTO Caz infiorator descoperit de catre anchetatori, in Maramureș. Mai multe persoane cu handicap psihic din Vrancea ar fi fost transformate in sclavi, in gospodarii și ferme din județul Maramureș. Cazați in condiții mizere, oamenii ar fi fost puși sa munceasca fie fara sa fie deloc platiți, fie pe bani puțini. Mai mult, li se luau […] The post Crunt! Persoane cu handicap psihic, racolate și exploatate prin munca. Amanunte șocante din ancheta - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

