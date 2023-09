Pe marginea drumurilor naționale / europene de ani de zile exista zeci de cruci de dimensiuni impresionante amplasate fara avize, recunoaște Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Oficialii CNAIR ridica in continuare din umeri in privința crucilor uriașe de pe șoselele din Romania. Situația a revenit in atenția publicului dupa ce au mai aparut in aceasta vara doua astfel de construcții pe DN7 / E81, in județul Valcea, scrie adevarul.ro.

La aproximativ doua luni de la amplasarea crucilor pe Valea Oltului și Dealul Negru, misterul lor inca nu a fost elucidat, deși termenul…