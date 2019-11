Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al organizatiei donatiile se pot face online pe site-ul Crucii Rosii Romane sau in conturile special deschise la BRD-Agentia Piata Romana: RO31BRDE410SV21981334100, in lei si RO62BRDE410SV21981684100, in euro.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade, produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana, a determinat moartea a cel puțin sașe persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de autoritațile locale, citate de postul BBC, potrivit Mediafax.Din randul celor șase decese…

- Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat in MAI, a anunțat ca echipaje din Romania se pregatesc sa plece in Albania, pentru a spriji autoritațile dupa cutremurul de marți, 6,4 grade, care s-a soldat cu 6 morți.„Vom reuși sa plecam in cateva ore. Cu sprijinul colegilor de la Forțele Aeriene…

- Ministerul albanez al apararii a anunțat un nou bilant cu numarul morților in urma seismului produs in aceasta dimineata. Numarul mortilor a urcat la 6 si cel puțin 325 de raniți. Pe rețelele sociale au aparut imagini cu eforturile echipelor de salvare, potrivit Daily Mail . A aparut o filmare cu o…

- Direcția de Asistența Sociala Brașov a organizat marti, la sediul institutiei festivitatea de absolvire și premiere a cursanților „Academiei Seniorilor”. Proiectul de instruire nonformala a persoanelor varstnice „Academia Seniorilor” este la a doua promoție de absolvenți in cadrul caruia participanții…

- "Ați vazut toata discuția reiscata in societate dupa prezentarea acelui film cu ce s-a intamplat la Colectiv. Sa le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru ca nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia sa imi imaginez eu sau…

- "Pe Dealul Mitropoliei va fi amplasat un cort de Cruce Rosie dotat cu paturi, saci de dormit, mese, scaune si truse de prim ajutor. Peste 100 de voluntari si angajati ai Crucii Rosii Romane vor asigura asistenta permanenta pe toata durata pelerinajului si vor distribui apa si ceai cald atat pentru…

- Azi este Ziua Europeana a Resuscitarii. Și tu poți fii salvator! Anual, la 16 octombrie, este marcata Ziua Europeana a Resuscitarii. Sunt organizate evenimente care au drept scop educarea populației in ceea ce privește acordarea primului ajutor unei persoane care a suferit un stop cardiac. Initiativa…