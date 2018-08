Stiri pe aceeasi tema

- Satul si manastirea de la Nicula au fost practic inundate, miercuri, de zeci de mii de oameni care au participat, ca in fiecare an, la cel mai mare pelerinaj al crestinilor ortodocsi si greco-catolici, care are loc in ziua Adormirii Maicii Domnului. De sute de ani dateaza aceasta traditie a pelerinajului…

- Se afla in plina desfasurare la Carei Tabara crestina ,,Copii sub acoperamantul Maicii Domnului,, – editia a doua. Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului prin Biserica Sf.Dimitrie din Carei ofera micilor crestini posibilitatea petrecerii timpului liber in mod folositor si placut. Parintele…

- Raul Ozana si-a iesit din matca, a spart digul natural si a ajuns in curtile unor gospodarii din satul Lunca. 1 de 5 Zeci de cetateni privesc neputinciosi apa care le intra in curti, iar ploaia nu da semne ca s-ar opri. ”Asa apa mare a mai fost in anul 2005. Atunci, primaria a venit cu saci de nisip…

- ASTRA Carei are documentele potrivit carora a solicitat 3 locatii pentru catargul cu drapel romanesc. Speriata de protestul decent si regulamentar al romanilor( primul de dupa 1990) impotriva interzicerii amplasarii unui catarg cu drapel romanesc la Carei, conducerea Primariei manipuleaza opinia…

- In ziua de duminica 17 iunie 2018, a avut loc in biserica din Ianculesti o Sfanta Liturghie inaltatoare. Parintele paroh Gheorghe Sorian care a slujit 41 de ani s-a retras din activite si a iesit la pensie la limita de varsta. Cu aceasta ocazie a fost instalat noul paroh in persoana tanarului preot…

- Solicitam Primariei Carei, UATM Carei, sa faca public acordul semnat cu Episcopia Maramuresului si Satmarului referitor la situatia juridica a Capelei Mortuare din satul Ianculesti si de asemenea si autorizatia de constructie pentru Capela Mortuara. Primaria Carei nu este o firma privata ci o organizatie…

- Astazi dupa masa a avut loc o intrunirea a Consiliului Parohial de la biserica din Ianculesti. A fost prezent si Protopopul Mocanu care a anuntat ca postul de paroh va reveni preotului din Cean, Mircea Onet, fratele consilierului si presedintelui PSD Ionut Onet asa cum se vehicula in sat de grupul…

- Coșuri de fructe, panere, ghivece pentru flori sau chiar mese și scaune, toate confecționate din nuiele impletite, sunt obiecte apreciate din nou apreciate de romanii dornici sa aiba in casa lucruri naturale, realizate manual. Meșteșugul a fost transformat intr-o mica afacere, de catre o familie din…