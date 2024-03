Proiecția documentarului Avram Iancu la Carei Aseara, 27 martie 2024, a avut loc la Carei proiecția filmului documentar Avram Iancu impotriva imperiului. Spectatorii au umplut sala Teatrului Municipal și au urmarit cateva din filele istoriei noastre romanești care nu mai fac parte din cuprinsul manualelor de istorie din școli. Nu a lipsit nici badea Niculae din Marna Noua, romanul de 95 de ani care a fost expulzat de ocupantul hortyst in 1940 doar pentru ca era roman. Apreciem faptul ca s-a consemnat despre masacrul romanilor din Abrud și din toata zona respectiva de catre trupele maghiare, fapt care nu se specifica decat foarte rar. Urmare… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

