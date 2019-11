Echipa de fotbal Unirea Dej a fost invinsa, scor 1-2, in deplasare, de formația CFR Cluj II. Feroviarii au marcat ambele goluri intr-un minut, in timp ce dejenii s-au intrecut in ocazii. Partida – disputata in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14, la Cluj-Napoca – a contat pentru a XI-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari, FC Unirea Dej ocupa locul 9 in clasament, cu 13 puncte acumulate, in vreme ce ”feroviarii” se situau pe poziția cu numarul 12, avand 12 puncte stranse pana acum. In primele 5 minute ale jocului, Lemnaru și Blaj puteau deschide scorul, dar balonul…