Primaria Galați a anunțat construirea, in baza unei finanțari de 26,5 milioane de lei prin PNRR, a unei rețele de 336 de „insule ecologice digitalizate” in cartierele orașului, prin care se incearca realizarea colectarii selective a gunoaielor. Primaria incearca de mai mulți ani sa realizeze colectare selectiva, au fost incercate mai multe variante, dar toate […] The post Dupa ce a eșuat in colectarea selectiva, Primaria Galați lanseaza conceptul „insule ecologice digitalizate” appeared first on Puterea.ro .