Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) va trebui sa gestioneze la EURO 2024 și presiunea din presa internaționala, nu doar așteptarile venite dinspre Romania. Cunoscuta publicație britanica „The Mirror” i-a dedicat un material amplu fiului „Regelui”, iar concluzia este una fara echivoc: Ianis trebuie sa demonstreze…

- „Romania, o lipsa de creativitate care starneste ingrijorare”, scrie miercuri site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF, cu ceva mai mai mult de o saptamana inaintea meciului de la EURO 2024 dintre selectionatele antrenate de Edward Iordanescu si Domenico Tedesco.

- In cel puțin 20 de procese deschise in Romania in ultimii ani (2022-2023), jurnaliștilor acuzați de defaimare li s-au cerut daune morale cuprinse intre 50.000 și 2 milioane de euro de catre oameni de afaceri, politicieni și chiar șefii ai unor instituții de stat. In cursul judecații sumele au fost reduse…

- In fiecare an, in 3 Mai, se aniverseaza Ziua Libertații Presei, ca pilon de baza al susținerii democrației, in vremurile tulburi in care mulți au ajuns sa confunde mass media cu rețelele sociale, de aici rezultand o varietate de probleme, inclusiv de natura informaționala. La nivel local, zona Turzii…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) organizeaza miercuri, in parteneriat cu Uniunea Ucrainenilor din Romania si fundatia World Vision, un workshop pe tema protejarii datelor cu caracter sensibil in mediul online, dedicat comunitatii ucrainene. Workshop-ul este organizat cu ocazia…

- ”Conform contractului, incheiat pe o perioada de 5 ani, HiSky va opera 5 zboruri pe saptamana, pe ruta Oradea – Bucuresti si retur, respectiv 3 zboruri pe saptamana pe ruta Oradea – Londra si retur. Din Oradea vor fi operate, de asemenea, curse charter catre 3 destinatii care vor fi anuntate public…

- Romania se va confrunta cu un an de campanie politica intensa, deoarece organizeaza alegeri europene si locale in iunie, alegeri prezidentiale in septembrie si alegeri parlamentare in decembrie. In acest context, Institutul International de Presa (IPI) si partenerii de la Media Freedom Rapid Response…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza luni proiectul editorial ROMANIA-NATO-20ANI. In perioada 25 martie - 3 aprilie, vor fi difuzate materiale de presa care vin sa marcheze cei 20 de ani de apartenenta a Romaniei la Alianta Nord-Atlantica, scrie AGERPRES. Romania a fost invitata sa adere…