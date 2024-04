Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a patra din turneul play off al Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare cu Universitatea Craiova.Partida e programata vineri, 12 aprilie, de la ora 20.30.In clasament, Farul ocupa locul cinci, cu 26 de puncte, pe cand formatia din Banie se…

- Poli Iași și FCU Craiova se intalnesc luni, de la 17:30, in etapa #3 din play-out-ul Superligii. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #3 din play-out Poli Iași - FCU Craiova, live de la 17:30 Pentru statistici, click…

- UTA Arad-FC Voluntari și Petrolul Ploiești-FCU Craiova sunt ultimele partide din prima etapa a play-out-ului Superligii. Ambele meciuri se vor desfașura luni. Echipele sunt implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii, potrivit mediafax. Partida UTA Arad-FC Voluntari va incepe la ora 17.30. Aradenii…

- Petrolul Ploiesti a invins-o dramatic pe Politehnica Iasi, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul Rares Ispas (30), in urma unui corner, dar Petrolul a egalat dupa pauza, prin Alexandru…

- Poli Iasi a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii. Oaspetii au obtinut al doilea egal consecutiv cu Nicolae Dica antrenor.FC Voluntari a ajuns la sase etape consecutive fara victorie, trei egaluri si trei esecuri.…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 23-a a Superligii. Ovidiu Sabau, antrenorul echipei U Cluj, s-a aratat dezamagit dupa eșecul inregistrat pe terenul celor de la Poli Iași.Meciul dintre Poli Iași și U Cluj s-a…

- Partida dintre CS U Craiova și FCSB, din etapa #23 a Superligii va avea loc duminica, 28 ianuarie, de la ora 20:00, iar Marcel Birsan este arbitrul care va conduce la centru acest meci. Oltenii sunt pe locul 4, cu 34 de puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, FCSB domina Superliga și este…