Data de 1 iulie 2024 aduce modificari fiscale importante in Romania. Pe langa faptul ca se desfiinteaza unele posturi din aparatul bugetari, o parte a angajatilor isi pierd dreptul de a primi vouchere de vacanta. Se reduce și numarul secretarilor de stat cu cel puțin 20%. Iar funcțiile de conducere nu trebuie sa depașeasca 8%