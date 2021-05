Stiri pe aceeasi tema

- Cererea Croatiei de aderare la spatiul de libera circulatie Schengen ar putea fi luata in considerare separat de „pachetul” de solicitari ale Romaniei si Bulgariei, ale caror candidaturi sunt blocate de mai multi ani, a relatat joi cotidianul croat Vecernji List, citat de Agerpres.

- In 2019, 46% din populația UE locuia in apartamente, in timp ce puțin peste o treime (35%) din populație traia in case decomandate și aproape o cincime (19%) locuia in case semidecomandate sau terase. potrivit unei analize Eurostat. Apartamentele au devenit cel mai comun tip de reședința in 14 state…

- Activitatea Parchetului European ar putea incepe oficial din data de 1 iunie 2021. Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, este un nou organism de lupta impotriva infractiunilor privind bugetul Uniunii Europene (UE). Laura Codruta Kovesi a trimis o scrisoare comisarilor europeni ai Justitiei…