Potrivit președintelui francez, țara sa iși exprima, astfel, solidaritatea cu statele europene preocupate de securitatea lor. Anunțul a fost facut in fața unor șefi militari și vine in contextul conflictului Rusia-Ucraina. „Am aratat disponibilitatea noastra de a merge mai departe, in cadrul NATO, de a ne angaja in noi misiuni și de a ne asuma responsabilitatea in misiuni de tip ”prezenta inaintata consolidata”, mai ales in Romania. Solidaritate cu prietenii noștri europeni in cadrul NATO”, a declarat Macron, miercuri seara. Anunțul care se refera la Romania poate fi urmarit mai jos, in discursul…