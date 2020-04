Stiri pe aceeasi tema

- Criza de hidroxiclorochina ii pune in pericol pe cei cu boli autoimune. Pacientii cu lupus pot deveni o povara in plus pe sistemul medical, in lispa hidroxiclorochinei. Agentia Europeana a Medicamentului susține ca efectele adverse pentru hidroxiclorochina pot fi deosebit de grave.Citește…

- Gigi Becali a anuntat ca in clinica sa vor fi realizate teste de coronavirus. Finantatorul FCSB a achizitionat 2.000 de teste. Becali va economisi doua milioane de euro datorita reducerilor salariale aplicate la FCSB din cauza pandemiei.„La clinica mea se fac teste de coronavirus. Am luat…

- Paracetamolul se gasește tot mai greu in farmacii, dupa ce oamenii au ințeles ca acesta este recomandat in combaterea simptomelor aparute in infecția cu noul coronavirus și au cumparat cantitați mari. Farmaciștii spun ca se mai gasesc produse cu alte denumiri comerciale, mai scumpe.Stocurile…

- Guvernul Orban a decis, prin ordonanta de urgenta, modificarea statutului politistilor si statutului militarilor, prevazand, intre altele, intreruperea concediilor de odihna pentru asigurarea continuitatii programului de lucru si suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipata.Florin…

- Drepturile sociale ale copiilor, familiilor si migrantilor sunt in pericol in Europa, arata concluziile raportului anual al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR), organism de monitorizare al Consiliului Europei.'Criza COVID-19 constituie un memento brutal privind importanta…

- "EMA indeamna publicul larg sa nu cumpere medicamente de pe site-uri web neautorizate si de la alti furnizori care incearca sa exploateze temerile si ingrijorarile legate de pandemia de COVID-19", a precizat Agentia intr-un comunicat, citat de Agerpres .EMA recomanda populatiei sa nu isi procure medicamente…

- Ionuț Lupescu, responsabilul la UEFA de colaborarea cu celelalte confederații, a vorbit despre pandemia de coronavirus care a afectat și fotbal. Fostul internațional a declarat ca se afla la izolare, in Elveția, și a vorbit despre cand s-ar putea relua meciurile de fotbal. „Totul e inchis și lucram…

- Zeci de mii de bolnavi alearga, de aproape patru luni, de la o farmacie la alta, cu speranța ca vor avea și maine doza de Euthyrox, un medicament fara de care organismul celor afectați de disfuncții ale glandei tiroide este supus unor reacții care le pot pune viața in pericol. Criza de Euthyrox, un…