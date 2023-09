Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat duminica, pe insula mediteraneeana Lampedusa, un plan de urgenta pentru a ajuta Italia sa gestioneze sosirile record de migranti pe teritoriul sau, informeaza AFP, informeaza Agerpres.Dupa ce a vizitat centrul de primire a migrantilor…

- Meloni: 'Viitorul Europei se joaca pe Lampedusa!'Imigratia ilegala are nevoie de un "raspuns european", a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Lampedusa, unde s-a intalnit cu sefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care a afirmat la randul sau ca "viitorul Europei…

- Este tensiune maxima pe insula italiana Lampedusa, asaltata de imigranți veniți cu barcile pe Mediterana. Intr-o singura zi, au debarcat aproape 7.000 de imigranți africani - mai mulți decat toata populația stabila a insulei. Pe insula, localnicii sunt exasperați și cer ajutorul guvernului și armatei…

- Giorgia Meloni o cheama pe Ursula von der Leyen sa vada dezastrul, dupa ce zeci de mii de migranți au ajuns in Italia. In apropiere insulei Lampedusa, un bebeluș de doar citeva zile s-a inecat, inainte ca echipele de salvare sa ajunga la barca. Valul fara precedent de migranți africani a determinat…

- Prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni a invitat-o pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in asa numitul „hotspot" din Lampedusa, in urma cresterii fara precedent a sosirilor de migranti in insula din Mediterana in ultimele zile.

- Mica insula italiana Lampedusa este coplesita de numarul migrantilor care continua sa soseasca dinspre nordul Africii, in timp ce guvernul italian condus de premierul Giorgia Meloni a cerut Comisiei Europene sa negocieze cu Tunisia repatrierea migrantilor ilegali din aceasta tara.

- Mica insula italiana Lampedusa este coplesita de numarul migrantilor care continua sa soseasca dinspre nordul Africii, in timp ce guvernul italian, condus de premierul Giorgia Meloni, a cerut Comisiei Europene sa negocieze cu Tunisia repatrierea migrantilor ilegali din aceasta tara, pentru a diminua…

- Fluxurile ilegale de migranti dauneaza tuturor tarilor de pe malul Mediteranei, a declarat duminica premierul italian Giorgia Meloni, care a incercat sa creeze o alianta larga de state pentru a lupta impotriva traficului de persoane, relateaza Reuters. CITESTE SI Ursula von der Leyen spune ca…