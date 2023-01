Criza economică e pentru săraci! Louis Vuitton, Tiffany's, Christian Dior și Sephora anunță profituri record Cea mai mare companie din lume care produce bunuri de lux anunța ca in 2022 a avut vanzari și profituri record. Performanța este cu atat mai mare cu cat in China au fost inregistrate pierderi provocate de criza COVID. Reprezentanții LVMH anunța ca au inregistrat un al doilea an consecutiv cu venituri și profituri record, in ciuda crizelor mondiale. Vanzarile au atins aproape 25 de miliarde de dolari, o creștere de 9% fiind inregistrata in ultimele trei luni ale anului,s crie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

