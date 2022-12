Bunica lui Yoo Young Yi a nascut șase copii. Mama ei a nascut doi. Yoo nu vrea niciunul, scrie cotidianul Asahi Shimbun, intr-o analiza a situației demografice a Coreei de Sud. „Mie și soțului meu ne plac atat de mult copiii... dar sunt lucruri pe care ar trebui sa le sacrificam daca am crește copii”, spune Yoo, angajat al unei companii financiare din Seul, in varsta de 30 de ani. „Așa ca a devenit o chestiune de alegere intre doua lucruri și am convenit sa ne concentram mai mult asupra noastra.”