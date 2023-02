Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a educației ar putea ridica multe probleme de inechitate, daca se merge pe formula in care o parte dintre elevi vor fi admiși pe un tip de evaluare, iar alții pe un altul, este de parere președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii. Invitat la interviurile Digi24.ro, Csaba…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa majoreze ratele dobanzilor in zona euro cu 50 de puncte de baza atat in februarie, cat si in martie, si va continua procesul in urmatoarele luni, a afirmat Klaas Knot, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, intr-un interviu acordat duminica postului olandez de…

- Banca Centrala Europeana va continua sa majoreze ratele dobanzilor atata timp cat va fi nevoie pentru a reduce inflatia la tinta de 2%, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, conform Mediafax. „Inflatia, din toate punctele de vedere, este mult prea mare", a spus ea. Fii la curent…

- Banca Centrala Europeana urmeaza sa majoreze ratele pana la un nivel care sa inceapa sa limiteze creșterea, iar varful acestora va depinde de raspunsul economiei la ciclul de inasprire monetara, a declarat economistul-șef al BCE, Philip Lane. Banca centrala a majorat deja ratele cu un total de 250…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dezvaluit vineri, 6 decembrie, un nou plan pentru a opri „criza fara sfarșit” din sistemul național de sanatate din Franța, care include revizuirea regimului de lucru pentru personalul spitalicesc in urmatoarele șase luni, reformarea finanțarii sistemului de sanatate…

- Banca Centrala Europeana va continua sa majoreze dobanda de referinta cu cate 50 de puncte de baza "pentru o anumita perioada de timp", in ideea de a lupta impotriva inflatiei persistente din zona euro, a avertizat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Presedintele partidului conservator nationalist la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a denuntat „dominatia” Germaniei in Europa, acuzand-o ca doreste sa realizeze prin metode pasnice „planurile pe care si-a dorit candva sa le duca la indeplinire prin metode militare”.

- Banca Centrala Europeana (BCE) va continua sa majoreze ratele dobanzilor și ar putea chiar sa fie nevoita sa restranga activitatea economica pentru a limita inflația, a declarat, vineri, președintele BCE, Christine Lagarde, potrivit agenției Reuters, citata de boursorama.com . „Ne așteptam sa majoram…