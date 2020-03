Criza coronavirus: Citu ar putea pasui firmele doua luni cu plata contributiilor

IMM-urile ar putea beneficia de amanarea timp de 2 luni a platii contributiilor sociale si de sanatate, retinute la sursa pentru angajati, in contextul coronavirusului.



Astfel, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a discutat cu reprezentantii IMM-urilor despre aceasta posibilitate. Amendarea Codului Fiscal in acest sens ar putea fi realizata in Parlament, informeaza Profit.ro.



Despre aceasta propunere s-a discutat la reuniunea Grupului de Lucru Interinstitutional…