Stiri pe aceeasi tema

Polonia a receptionat un prim lot de tancuri Abrams din SUA, astfel ca poate incepe instruirea echipajelor sale, a declarat marti ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, relateaza DPA.

Ministerul rus al Apararii anunta vineri ca un "document final" urmeaza sa fie gata "foarte curand", in vederea permiterii exportului cerealelor dn Ucraina, in urma unor negocieri, in aceasta saptamana, intre Moscova, Kiev, Ankara si ONU, relateaza AFP.

Ucraina a pierdut peste 50 de ofițeri și generali in urma unui atac cu rachete Kalibr asupra unui post de comanda din regiunea Dnepropetrovsk, a anunțat duminica Ministerul rus al Apararii, citat de agenția TASS, controlata de Kremlin.

Ministerul turc al Apararii a deschis o linie de comunicare de urgența ca parte a rezolvarii problemei exporturilor de cereale din Ucraina, a informat miercuri Agenția Anadolu.

Reuters relateaza ca forțele nucleare rusești organizeaza exerciții in provincia Ivanovo, la nord-est de Moscova. Știrea provine de la agenția rusa Interfax, care citeaza miercuri Ministerul rus al Apararii.

Uniunea Europeana a fost de acord sa interzica cea mai mare parte a importurilor de titei si produse petroliere rusesti, in ultima sa runda de sanctiuni impusa dupa invadarea Ucrainei de catre Moscova, iar Reuters a realizat o analiza privind cantitatea de petrol cumparata de tarile membre din Rusia.

Aliații Rusiei sunt sub presiune și Moscova le va oferi toata asistența necesara, a declarat marți ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, citat de Interfax.

Germania va livra Ucrainei primele 15 tancuri antiaeriene de tip Gepard in luna iulie, a confirmat un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.