Stiri pe aceeasi tema

- La 63 de ani, actrița Marinela Chelaru incearca sa se obișnuiasca cu varsta pensiei, una intreținuta de 1400 lei pe luna. Fosta profesoara (a lucrat in invațamant trimp de 13 ani), actrița, membra a grupului Voua, se confrunta cu mari probleme de sanatate și financiare, asta, spune ea, dupa patru decenii…

- Cristina Spatar traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Vicențiu Mocanu, iar cantareața se simte mai implinita ca niciodata. De Ziua Indragostiților, Cristina Spatar a fost surprinsa cu un cadou de sute de mii de euro din partea soțului ei, iar vedeta s-a fotografiat imediat cu bijuteria pe patru…

- Cristina Spatar a petrecut Revelionul alaturi de actualul soț, Vincețiu Mocanu, dar și de copiii ei din casnicia cu Alin Ionescu. Artista s-a bucurat sa-i aiba alaturi de ea pe Aida și Albert.Dupa o perioada grea in viața ei și dupa suferința provocata de divorț, Cristina Spatar este fericita și liniștit,…

- Cristina Spatar ii da lovitura dupa lovitura fostului soț, Alin Ionescu! Solista s-a maritat, zilele trecute, cu un milionar din Valcea, pe repede inainte, la Starea Civila și urmeaza sa se mute impreuna cu acesta in noua casa de la Crevedia, in aceeași zona cu fostul soț, potrivit click.ro. Surse din…

- Cristina Spatar și Vicențiu Mocanu, un cunoscut om de afaceri, s-au casatorit civil pe 10 decembrie, in mare secret. La Prima TV, in emisiunea lui Cristi Brancu, cantareața a facut primele declarații despre evenimentul important din viața ei, dar și despre posibilitatea de a mai avea inca un copil.…

- Inainte de Craciun, Moșul i-a adus Cristinei Spatar tot un milionar! Solista care s-a lepadat de titulatura ”Regina R&B” (50 de ani) a mai dat o șansa iubirii dupa desparțirea cu scandal de fostul soț și s-a logodit cu un cunoscut om de afaceri in Ramnicu Valcea. Pe numele sau Vicențiu Mocanu, acesta…

- Alin Ionescu, fostul soț al Cristinei Spatar, a reacționat dupa ce a aflat ca mama copiilor lui se pregatește de nunta. Artista a confirmat ca anul viitor va avea loc evenimentul. De mai bine de 6 ani, Alin Ionescu și Cristina Spatar au divorțat, iar cei doi nu iși mai vorbesc absolut deloc, deși au…

- Cristina Spatar s-ar fi casatorit in secret, la doar cateva zile dupa ce a fost ceruta in casatorie intr-un decor de vis in Dubai. Cantareața i-a spus marele ”DA” omului de afaceri Vicențiu Mocanu, iar acum se pare ca cei doi s-ar fi prezentat deja in fața ofițerului de stare civila.