- Gigi Becali a facut „aroganta” serii dupa infrangerea cu Universitatea Craiova. Patronul FCSB-ului a comentat posibila numire a lui Mircea Lucescu la Rapid si venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Gigi Becali a spus ca Galca, ce a obtinut o victorie in aceasta seara impotriva FCSB-ului, nu e de talia…

- FCSB s-a impus la Cluj, scor 1-0, iar șansele sa mai piarda titlul dupa aproape un deceniu de pauza sunt din ce in ce mai mici! Cu patru victorii din patru in play-off, roș-albaștrii domina autoritar Superliga # Daca punctele din sezonul regulat nu s-ar fi injumatațit, echipa lui Elias Charalambous…

- Gici Becali, patronul de la FCSB, a comentat iminenta revenire a lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Petrescu e liber de contract dupa desparțirea de Jeonbuk, dar mai are de pus la punct detalii financiare cu sud-coreenii și inca nu a semnat cu CFR Cluj. Ar fi insa extrem de aproape de o revenire in Gruia.…

- Gigi Becali a reacțioant dupa ce Ioan Varga i-a comunicat public ca FCSB trebuie sa plateasca 6 milioane de euro pentru transferul lui Philip Otele (24 de ani), golgheterul celor de la CFR Cluj. Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat ca este dispus sa poarte negocieri cu omologul sau din tabara ardelenilor.…

- Demis de la Universitatea Craiova, Ivaylo Petev era cel mai bine platit antrenor din Superliga, surse oficiale de la Universitatea Craiova afirmand pentru Gazeta Sporturilor ca bulgarul era remunerat cu cate 33.000 de euro/luna! Prin comparație, Dan Petrescu urmeaza sa semneze la CFR Cluj pe un salariu…

- Nana Antwi (23 de ani) a debutat pentru FCSB in partida terminata la egalitate cu U Cluj, scor 0-0, in etapa #26 din Superliga. Gigi Becali (65 de ani) a comentat evoluția ghanezului, intrat pe teren dupa pauza, in locul lui Valentin Crețu (35 de ani). «Racheta», așa cum a fost alintat noul aparator…

- Nana Antwi (23 de ani), fundașul de banda transferat in aceasta iarna de FCSB, așteapta sa debuteze pentru roș-albaștrii. In cazul sau, Gigi Becali a anunțat ca nu el decide momentul intrarii pe teren, ci Elias Charalambous și Mihai Pintilii, care simt mult mai bine cum se prezinta fotbalistul achiziționat…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, și-a facut calculele in lupta pentru titlu. El considera ca 5 victorii in etapele ramase din sezonul regulat, apoi doua rezultate pozitive in startul play-off-ului i-ar transforma pe roș-albaștri in campioni. Dupa 25 de etape din sezonul regulat, FCSB domina Superliga.…