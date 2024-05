ANALIZĂ ECONOMICĂ Inflația rămâne mare în 2024

Miercuri, 15 mai, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a declarat că, la sfârșitul anului, prețurile vor crește cu 4,9%, de la 4,7% la estimarea precedentă, față de... The post ANALIZĂ ECONOMICĂ Inflația rămâne mare în 2024 first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]