Cristina Demetrescu anunţă vremuri grele: "Mercur Retrograd aduce multe tensiuni în luna aprilie" Cristina Demetrescu spune ca cea mai grea perioada de anul acesta va fi in luna aprilie. Conform previziunilor astrele Mercur va fi Retrograd, motiv pentru care țara noastra se va confrunta cu multe tensiuni, luand in calcul și epidemia de coronavirus care a ajuns și pe teritoriul țarii noastre și 14 persoane au fost infectate pana acum. „La momentul acesta Soarele este in zodia Pești. Pana pe data de 20 martie sunt in Pești, apoi avem acest Mercur care este planeta comunicarii care s-a intamplat sa retrogradeze pe data de 16 februarie" HOROSCOP: Adio saracie pentru aceste zodii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o perioada neagra pentru comercianții care au de gand sa incalce legislația prin vanzarea de produse neconforme in Postul Paștelui.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va controla si supraveghea piata in aceasta perioada a Postului Pastelui pentru a preintampina…

- Horoscop saptamanal Mariana Cojocaru 1 - 7 martie 2020 BERBEC Horoscop Mariana Cojocaru. Berbec- Pe data de 5 Martie Venus va parasi constelația voastra și va intra in Taur. Ramaneți sub influența conjuncției Lilith-Kiron și acest lucru va poate afecta relația sentimentala(dragoste), starea de spirit(pentru…

- Una din figurile emblematice ale postului de stiri Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, a decis sa nu mai revina in locul unde s-a consacrat. "Pe mine Antena 3 m-a stors de energie. Au fost vremuri foarte grele. Le-am facut fata ca ziarist, dar au lasat urme in omul Dana Chera", a spus jurnalista intr-un…

- In perioada 20.02.2020 – 28.02.2020, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari programate, in instalatiile de medie si Post-ul SDEE anunța intreruperi de energie electrica in perioada 20-28 februarie. Vezi zonele afectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Uzinele de reparatii din Gorj trebuie sa se reprofileze pe realizarea de investitii daca vor sa supravietuiasca, a spus Ionel Mantog, directorul economic al CE Turceni. Mantog a explicat ca la complexurile energetice Turceni si Rovinari au crescut fo...

- Horoscopul lunii februarie 2020 pentru toate zodiile: BERBECHoroscopul lunii februarie pentru Berbeci anunța noroc in dragoste dupa data de 7 februarie, cand Venus, planeta Iubirii, intra chiar in zodia lor. Cei singuri vor fi atrași de persoane care le amintesc de cineva din trecut sau,…

- Marte ii favorizeaza pe cei ambitiosi, dorinici de cunoastere si de succces, dar, aflandu-se in zodia Sagetator, poate insemna si reactii exagerate, actiuni riscante si chiar conflicte de idei si nu numai. Urmatorul eveniment important este Luna Plina insotita de eclipsa in zodia Rac, zodie…

- Inrautatirea perspectivei ratingului Romaniei de catre agentia S&P, de la stabila la negativa, ar putea duce si la amanarea sau chiar la renuntarea unor decizii de a investi in tara noastra, potrivit Departamentului de Cercetare al BCR, anunța AGERPRES.Citește și: Ludovic Orban iese la…