Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez (27 de ani) a povestit cum traia inainte sa-l cunoasca pe Cristiano Ronaldo, insa frumoasa bruneta e acuzata de unchiul ei ca s-a rupt de familie dupa ce l-a cunoscut pe starul lui Manchester United. Ea a dezvaluit cat de greu i-a fost cand s-a mutat in Madrid, din Argentina, și cum…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez i-a transmis un avertisment jucatorului de tenis Novak Djokovic: va trebui sa respecte regulile anti-COVID ale tarii daca vrea sa participe la turneul de la Madrid. Declaratia vine dupa ce Djokovic a fost expulzat din Australia, pentru ca nu era vaccinat anti-COVID, iar Franta…

- Un muzeu din Spania, care se poate lauda cu cel mai mare numar de vizitatori din intreaga țara, gazduiește zilele acestea o expoziție cu tezaurele arheologice din Romania. Printre statuetele expuse se numara și una din bronz, descoperita la Ilișua. Muzeul din Madrid pare sa fi dat lovitura cu expozițiile…

- Georgina Rodriguez (27 de ani), insarcinata in cinci luni cu gemeni, a povestit cum traia inainte sa-l cunoasca pe Cristiano Ronaldo, starul lui Manchester United. Frumoasa bruneta, despre care Netflix va lansa un documentar pe 27 ianuarie, de ziua ei, a povestit cat de greu i-a fost cand s-a mutat…

- Intalnirea cu Ronaldo i-a schimbat viata actualei iubite a superstarului portughez. Georgina Rodriguez lucra ca asistent de vanzari intr-un magazin de lux atunci cand l-a vazut pentru prima data fata in fata pe Cristiano Ronaldo. Acum, are peste 20 de milioane de urmaritori pe Instagram si a semnat…

- Gioacchino Gammino, in varsta de 61 de ani, a fost gasit in orașul Galapagar, la aproximativ 40 de kilometri de Madrid, unde locuia sub numele de Manuel.Anchetatorii spun ca esențiala in prinderea fugarului a fost o fotografie Google Street View cu un barbat ce seamana cu Gammino, care il infațișa…

- Jucatorul portughez de fotbal se va lipsi o perioada de masinile exotice din propria colectie. Noul antrenor al echipei Manchester United, Ralf Rangnick, va lua masuri mai stricte pentru jucatorii sai, inclusiv aceea prin care le interzice jucatorilor sa apara in public cu asemenea autoturisme. Pe langa…