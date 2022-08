Stiri pe aceeasi tema

- Premierul estonian Kaja Kallas a criticat din nou faptul ca lipsa unor restricții corespunzatoare de calatorie in spațiul Schengen pentru cetațenii ruși inseamna o povara ”nedreapta” pentru țarile invecinate cu Rusia, transmite DPA, citata de The Guardian. Interzicerea acordarii vizelor pentru cetațenii…

- „Concret, este vorba despre alocarea suplimentara de catre Comisia Europeana a unui pachet total de 20 de miliarde de euro, prin Mecanismul de redresare si rezilienta, din care Romaniei ii vor reveni circa 700 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt menite sa sprijine statele membre pentru a inlatura…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Intr-un interviu de azi, premierul ungar Viktor Orban critica masurile luate pana acum impotriva Rusiei și susține ca daca vor fi continuate risca sa distruga economia europeana. Comisia Europeana adopta cel de-al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, care va adauga o interdicție la importul…

- Aprecierile expertilor europeni ne incurajeaza sa continuam sa lucram la noi masuri care sa ajute populatia si firmele romanesti sa reziste asaltului preturilor, principala problema a acestui an, a declarat joi ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In context, acesta a precizat ca o noua faza a programului…

- Piața fructelor și legumelor din Bulgaria poate fi inundata de producția moldoveneasca. Se afirma ca agricultorii bulgari sint amenințați de un nou concurent strain pe piața, care se va alatura turcilor, macedonenilor, grecilor, albanezilor și producatorilor din alte state. Ingrijorarea este generata…

- Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor asociata Programului Rural Invest, care se deruleaza prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), asigurand astfel accesul fermierilor la credite de investiții și credite pentru finanțarea activitații curente, garantate de stat prin Ministerul Finanțelor.…

- APIA a publicat, joi, lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de 5.000 de euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Bugetul total este de 50 milioane euro…