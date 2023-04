Starea actuala a lumii nu reflecta prea multa poezie. De aceea e nevoie de poeți și de cititorii lor, este de parere Cristian Radu Constantin, unul dintre cei mai mari poeți romani. Pana nu demult, poeziile lui Cristian Radu Constantin au fost publicat doar in reviste, antologii de poezie și pe Facebook. In ultimi trei ani insa, a reușit performanța de a scrie și a iși vedea publicate cinci volume de poezie, al caror numar de pagini insumeaza aproape 2000. Avand o natura neastamparata, poetul nu scrie niciodata așezat la birou, preferand sa iși tasteze poeziile direct in telefonul mobil, in mijlocul…