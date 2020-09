Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, candidat la Primaria Sectorului 5, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. ”Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru ca este alergica la ambrozie. Medicii i-au cerut sa faca și un test COVID-19, iar in cursul zilei de marți a fost depistata pozitiv…

- Doua unitati de invatamant nu se vor putea deschide, luni, alaturi de toate celelalte din judetul Buzau deoarece personalul care le deserveste a fost plasat in izolare la domiciliu timp de 14 zile. Este vorba despre caminul si cresa din comuna Berca, unde, la sfarsitul saptamanii trecute, o persoana…

- Tudor Toma este medic pneumolog roman si profeseaza in Marea Britanie. In urma cu cateva zile, el a atras atentia cu o postare facuta pe pagina de Facebook. „Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discuțiile despre covid este unul interesant, in sensul de penibil, adica provoaca stari extrem…

- O jurnalista a povestit pe o rețea de socializare experiența prin care a trecut intr-un spital din Romania dupa ce a devenit suspecta de COVID-19, menționand faptul ca medicii și asistentele merita mai mult respect petnru tot ceea ce fac, mai ales in aceasta perioada grea. Jurnalista Adina Oșan a povestit…

- Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la varsta de 55 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Artistul ar fi facut o forma grava a bolii cu care s-a luptat timp de trei saptamani. Anunțul morții a fost facut pe Facebook de fratele sau.

- Soția viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. Deși testul viceprimarului este negativ, acesta a decis sa se autoizoleze la domiciliu.Dan Tarcea a declarat marți, pentru Mediafax, ca este asimptomatic și ca lucreaza de acasa.„Soția mea a fost confirmata…