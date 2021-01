Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un spor natural negativ de 21.015 persoane in noiembrie 2020, fata de 7.374 de persoane in aceeași luna a anului precedent.Numarul deceselor a crescut cu 7.278 in noiembrie fața de luna precedenta, la 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei) și cu 14.287 comparativ cu aceeași perioada…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ de 21.015 persoane in noiembrie 2020, fata de 7.374 de persoane in aceeași luna a anului precedent.Numarul deceselor a crescut cu 7.278 in noiembrie fața de luna precedenta, la 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei) și cu 14.287 comparativ cu aceeași perioada…

- Lucratorii sezonieri din Romania pot lucra anul acesta in Regatul Unit, viza asigurand o sedere de pana la sase luni, arata un mesaj al Ambasadei Marii Britanii in tara noastra. "Cetatenii romani care cauta munca sezoniera in Marea Britanie vor fi bineveniti in 2021. Proiectul pilot pentru…

- Deputații Partidului Socialiștilor și cei din Platforma Pentru Moldova au votat, in doua lecturi, proiectul de lege prin care se revine la varsta de pensionare anterioara. Este vorba despre 57 de ani - varsta de pensionare pentru femei și 62 de ani - pentru barbați. Legea intra in vigoare din 1 ianuarie…

- Proiectul prin care se propune revenirea la varsta de pensionare de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru barbați, a fost susținut astazi de Comisia protecției sociala, sanatate și familie a Legislativului.

- Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, a declarat miercuri ca, desi se vorbeste mult despre preventie in domeniul sanatatii si exista si acte normative in acest sens, ”nu se face nimic”, iar consecintele se vad, noteaza Agerpres.Doina Azoicai spune ca in materie de preventie…

- Statul s-a imprumutat, intr-o singura saptamana, 1,65 miliarde de euro! Ce se intampla cu acești bani. Guvernul s-a imprumutat saptamana trecuta 1,65 miliarde de euro de pe piața interna, un nou record. Este cea mai mare suma luata pana acum de pe piața interna la o licitație de obligațiuni in valuta.…

- Statul trebuie sa plateasca testele COVID, chiar daca sunt efectuate la privat! Un nou record al numarului de persoane infectate cu noul coronavirus a fost atins ieri, in Romania, peste 6.500 de cazuri. In acest context, consilierul județean PRO Romania, Bogdan Ivan, susține ca sunt necesare noi masuri…