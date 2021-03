Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a aprobat, vineri, impunerea unor restrictii in statiunea Azuga si in trei comune din judet, unde rata de infectare cu noul coronavirus este ridicata. Potrivit unui comunicat de presa al Prefecturii Prahova, restrictiile dispuse…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 245 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.226 teste efectuate, dintre care 269 teste rapide. Cazurile noi sunt din Timișoara – 112, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 303 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.981 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 149, Lugoj – 4, Buziaș – 3, Ciacova – 2, Gataia – 4, Jimbolia – 3, Recaș – […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 276 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.385 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 140, Lugoj – 4, Buziaș – 5, Ciacova – 4, Deta – 2, Faget – 1, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 299 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.020 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 178, Lugoj – 14, Buziaș – 4, Ciacova – 1, Deta – 2, Faget – 6, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 265 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.052 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 140, Lugoj – 13, Buziaș – 6, Ciacova – 3, Deta – 9, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Timișoara a ajuns marți, 8 decembrie, la o rata de infectare cu Covid-19 de 5,09 la mia de locuitori, in ușoara creștere fața de ziua precedenta. In Lugoj, oraș care a ieșit din carantina in 5 decembrie, la ora 0.00, rata de infectare „stagneaza” la 3,77.

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara se așteapta la creșterea contaminarilor cu noul coronavirus in luna ianuarie. Medicul recomanda sarbatori in familia restransa, masca la orice contact, iar viitorilor guvernanți accent pe educație și sanatate, potrivit…