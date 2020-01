Stiri pe aceeasi tema

- Noul An nu a inceput foarte bine pentru What's Up, care va ajunge, in curand pe mainile medicilor. Artistul va fi operat in curand de hernie de disc și a oferit primele declarații despre intervenție.

- Barbatul care și-a sfartecat soția in Spitalul de Urgența din Piatra Neamț a plecat de acasa cu arma crimei in sacoșa. Barbatul a fost filmat de camerele de supraveghere cu doar cateva minute inainte de atac.

- Pregatirile pentru show-ul de fashion al anului, “Bravo, ai stil! Celebrities”, ce va incepe in curand, la Kanal D, au intrat in linie dreapta, cele 9 concurente care se vor duela stilistic in acest sezon al emisiunii, persoane deja cunoscute publicului din Romania, sunt gata de a se infațișa in fața…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu doi ani și formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In urma unor speculații, cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, soțul vedetei a lamurit situația și a facut primele declarații. Oana și Alex sunt la fel de fericiți…

- Florin Salam și-a anulat recent mai multe concerte, din cauza problemelor de sanatate, iar in acest weekend manelistul a fost internat intr-un spital din America. Soția lui a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a confirmat totul. Roxana Dobre a facut anunțul ingrijorator. Manelistul este…

- Klaus Iohannis, președintele in exercițiu al Romaniei și cel care a caștigat turul doi al alegerilor prezidențiale de anul acesta, a oferit primele declarații dupa aflarea rezultatului. Potrivit datelor exit poll-ului Curs-Avangarde, Klaus Iohannis a obținut 67% din voturile romanilor.

- Bucurie fara margini in viata Ioanei Grama. Simpatica vloggerita a nascut in urma cu putin timp. Ioana Grama a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, iar marea veste a fost data de proaspata mamica.

- Alexandru Jizdan a facut primele declarații, dupa inchiderea secțiilor de vot:"Avem așteptari pozitive, intreaga campanie a fost insoțita de energie, de mult lucru din partea tuturor membrilor echipei noastre. Noi suntem in așteptarea unor rezultate bune.