Stiri pe aceeasi tema

- Fratele regretatului muzician Leo Iorga a publicat o scrisoare emoționanta in mediul online, la o saptamana dupa dispariția acestuia. Cristi Iorga, fratele regretatului cantaret Leo Iorga, a compus o poezie emotionanta facuta din titlurile melodiilor cantate de artist de-a lungul anilor. Cristi Iorga…

- Vestea trecerii în neființa a fostului membru Compact a zguduit întreaga țara. Primarul municipiului Cluj-Napoca a transmis câteva gânduri, mulțumindu-i artistului pentru momentele unice. „Îți mulțumim, Leo Iorga, pentru momentele unice și irepetabile pe…

- In numai saptamana Romania a pierdut doi marți artiști! Mai intai Mihai Constantinescu, apoi Leo Iorga. Cei doi au lasat un gol imens in sufletele tuturor celor care i-au cunoscut și i-au apreciat.

- Moartea lui Mihai Constantinescu i-a intristat pe toți cei care l-au cunoscut, l-au iubit și l-au apreciat pe marele artist. Una dintre persoanele care deplang moartea indragitului cantareț este și Monica Pop, care a postat pe contul sau de Facebook un mesaj sfașietor, dupa pierderea artistului.

- Moartea actriței Tamara Buciuceanu Botez a adus lacrimi printre colegii sai, dar și printre romanii care au iubit-o. Ștefan Banica s-a numarat printre actorii care au reacționat dupa trecerea ei in neființa, acesta facand public un mesaj sfașietor.

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Tamara Buciuceanu a murit, dupa ce timp de doua saptamani, a fost internata in spital. Medicii au facut eforturi supraomenesti, dar in ciuda acestora, marea actrita a piedut lupta cu moartea, lasand in urma o multitudine de oameni indurerati. Printre cei afectati…

- O poezie emoționanta, scrisa de IPS Parinte Arhiepiscop Ioachim, a fost facuta publica pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului. In versuri, este onorata Teodora, fiica parintelui Florin Stamate, rapusa de o boala crancena mult prea devreme.

- Joi, 26 septembrie, Dana Rogoz implineste 34 de ani! Are alaturi multi oameni care o iubesc, dar in zilele de sarbatoare, se gandeste cum ar fi fost daca tatal ei nu ar fi pierdut lupta cu leucemia si daca acum ar fi fost si el, langa ea.