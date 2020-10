Cristi Bărbuț: Mă bucur că am reușit să schimb tabela Mijlocașul formației Universitatea Craiova , Cristi Barbuț, omul care a decis destinația punctelor din meciul cu Poli Iași, a afirmat ca victoria nu a putut fi savurata cum se cuvine. „Avem șase victorii consecutive, ne bucuram și vrem sa o ținem tot pe linia asta. Ma bucur ca am reușit sa intru bine in joc și am reușit sa schimb tabela. Sunt puțin și suparat, pentru ca am mai avut ocazii și nu am reușit sa le fructific. Este o victorie cu gust amar, din pricina accidentarii lui Elvir. Suntem alaturi de el, ii dedicam aceasta victorie. Sper sa revina cat mai repede și sa fie la fel de eficient“,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

