Criptomoneda Bitcoin a depăşit pentru prima oară nivelul de 30.000 de dolari pe unitate Pretul Bitcoin a urcat sambata pana la 33.099 dolari pe unitate, in conditiile in care majoritatea platformelor au fost inchise in primul weekend din 2021. Ulterior, Bitcoin a fost cotata in crestere cu 12%, la 32.883 dolari pe unitate. Bitcoin a avansat cu peste 300% in 2020 si s-a apreciat cu peste 50% de cand a depasit 20.000 de dolari pe unitate, in urma cu doar doua saptamani. Investitorii percep moneda a o modalitate de a obtine castiguri rapide, de a se proteja de inflatie si de a fi folosita ca mijloc principal de plata. Acestia mai afirma ca oferta limitata de Bitcoin, care este produsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul Bitcoin a urcat sambata pana la 33.099 dolari pe unitate, in conditiile in care majoritatea platformelor au fost inchise in primul weekend din 2021. Ulterior, Bitcoin a fost cotata in crestere cu 12-, la 32.883 dolari pe unitate. Bitcoin a avansat cu peste 300- in 2020 si s-a apreciat cu peste…

- Bitcoinul, cea mai cunoscuta criptomoneda, a atins sambata nivelul record de 25.022 de dolari pe platforma de tranzacționare Bitstamp, relateaza G4Media, care citeaza Reuters.La inceputulanului 2020, bitcoinul ajungea la nivelul de 8.000 de dolari, insa in primavara, cand a izbucnit pandemia decoronavirus,…

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca cele doua companii care au produs vaccinuri eficiente impotriva Covid-19, Pfizer și Moderna, vor avea venituri de aproximativ 32 de miliarde de dolari doar in anul viitor, scrie CNN.

- Analiștii de pe Wall Street estimeaza ca producatorii farma Pfizer și Moderna vor avea venituri de 32 miliarde de dolari din vaccinul Covid-19 doar anul viitor, precizeaza hotnews . Potrivit Morgan Stanley, Pfizer va avea venituri de 19 miliarde de dolari din vaccin in 2021. Pfizer iși va imparți veniturile…

- Cea mai recenta crestere a actiunilor, la noi maxime, a fost declansata de stirile surprinzatoare ca vaccinul pentru noul coronavirus dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech are o eficacitate de peste 90%. Dar cea mai mare forta care a determinat redresarea burselor in ultimele sapte luni a fost…

- Autoritațile din Austria au raportat, miercuri, peste 6.200 de infecții cu coronavirus care au a depașit nivelul critic stabilit de guvern și au stabilit un nou record inregistrat in 24 de ore. Guvernul austriac desemnase anterior 6.000 de cazuri pe zi ca fiind nivelul critic la care limitele capacitaților…

- Avand in vedere evolutia ingrijoratoare a numarului cazurilor confirmate ca fiind infectate cu COVID 19 la nivelul comunitatii aiudene (cu o rata de infectare de peste 7 la mia de locuitori, cu mult peste media nationala sau judeteana), in conditiile in care activitatea de judecata continua in parametri…

- Joi, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8736 lei pentru un euro, in stagnare fata de nivelul de 4,8734 consemnat miercuri. Dolarul a avansat cu 0,13%, la 4,1619 lei pe unitate. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii septembrie 2020 a fost de 4,8586 lei pe unitate.…