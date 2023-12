Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare in Franța, acolo unde o romanca in varsta de 31 de ani a fost gasita moarta, intr-un apartmanet din Amiens, pe care il inchiriase prin Airbnb. Potrivit primelor informații, trupul neinsuflețit al femeii a fost gasit joi seara, pe data de 30 noiembrie. In prezent, oamenii legii inca…

- O crima infioratoare a zguduit, sambata, judetul Bistrita-Nasaud. Un barbat in varsta de 34 ani si-ar fi ucis sotia in varsta de 33 ani in fata celor doi copii ai cuplului. Un gest cutremurator al omului, care a infiorat, a fost cel al difuzarii imaginilor de dupa crima. Barbatul, ranit grav si el Tragedia…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bistrița-Nasaud, Marius Rus, barbatul care și-a omorat soția a fost gasit conștient și cooperant de echipajele medicale. Acesta prezenta doua plagi injunghiate, superficiale. In aceasta dupa-masa, un barbat de 34 de ani și-a injunghiat mortal soția, o femeie de…

- Caz șocant in Prahova, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost ucis de un vecin. Potrivit primelor informații, victima ar fi avut o datorie de 2.000 de lei la ucigaș. In trecut, criminalul și-a omorat mama, insa a fost eliberat condiționat și iata ca a curmat o alta viața.

- O crima a șocat Italia! Un roman a omorat un alt roman, iar mai apo l-a ”plimbat” pe scuter prin zona in care s-a produs tragedia. In cele din urma, l-a abandonat pe un camp. Trupul neinsuflețit a fost gasit de polițiști, iar acesta și-a primit sentința finala.

- Caz ingrozitor in Galați! Un barbat și-a omorat partenera in urma cu cateva zile. Imediat dupa ce a comis crima infioratoare barbatul a disparut fara urma. In aceste momente, polițiștii il cauta pe criminal. Acesta este cautat de zile intregi și nimeni nu știe nimic despre locul in care s-ar afla.

- Intr-un scenariu cutremurator care a zguduit Botoșaniul, o investigație aparent legata de un deces suspect a dezvaluit o crima oribila. Un barbat de 44 de ani, tatal a patru copii, a fost victima acestei tragedii infioratoare. In spatele faptelor șocante se afla partenera sa.

- Un adolescent de 14 ani este suspectat ca a injunghiat mortal un baietel de sase ani. Crima a avut loc intr-o localitate din nord-estul Germaniei, scrie News.ro. Baiatul a fost gasit grav ranit, intr-un tufis, la 14 septembrie. Parintii il dadusera disparut dupa ce nu se intorsese de pe un teren de…